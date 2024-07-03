Sivas'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hayati tehlike taşıdığı için ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
O.K. (50) yönetimindeki 21 AEY 020 plakalı kamyonet ile L.A. (30) idaresindeki 66 ADD 424 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. (10), F.K. (17), A.A. (23) ve M.A. (76) yaralandı.
Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.