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Sivas'ta Kamyonet Devrildi, Büyükbaş Hayvanlar Yola Saçıldı

Sivas'ta Kamyonet Devrildi, Büyükbaş Hayvanlar Yola Saçıldı
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Sivas-Kayseri kara yolunda bir kamyonetin devrilmesi sonucu büyükbaş hayvanlar yola savruldu. Kazada sürücü yara almazken, hayvanlar başka bir kamyonete yüklenerek Sivas'a götürüldü.

Sivas'ta kamyonetin devrilmesi sonucu büyükbaş hayvanlar yola savruldu.

Y.T. (33) yönetimindeki 36 FF 408 plakalı kamyonet, Sivas- Kayseri kara yolu Kovalı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, kamyonda bulunan büyükbaş hayvanlar yola savruldu.

Başka bir kamyonete yüklenen hayvanlar Sivas'a götürüldü.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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