Sivas'ta kamyon ile taksinin çarpışması sonucu ölen aile defnedildi

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba, eşi ve kızının cenazeleri defnedildi. Ünsal ailesinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Kazada hayatını kaybeden ailenin kamyon şoförü tutuklandı.

Sivas'ta kamyon ile taksinin çarpışması sonucu ölen baba ile eşi ve kızının cenazeleri defnedildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları Lise Müdürü Abdulkadir (45), eşi anaokulu öğretmeni Zeynep (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal'ın (12) cenazeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ünsal ailesinin naaşları, Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine Ünsal ailesinin yakınları, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü E.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sivas-Erzincan kara yolu yan yolda dün, Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı taksi ile E.G. idaresindeki 28 ACA 910 plakalı sebze yüklü kapalı kasa kamyon çarpışmış, kazada taksi şoförü ile araçta bulunanlardan Abdulkadir, Zeynep ve Zeynep Bilge Ünsal yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise Numune Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ailenin Alanya'dan tatilden döndükleri ve Eğri Köprü Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için Sivas Otogarı'ndan araca bindikleri öğrenilmişti.