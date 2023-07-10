Sivas'ta Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 3 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.