Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas-Erzincan kara yolunda seyreden kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle kara yolunda geçici bir süre trafiğe kapanma yaşandı.

Sivas'ta kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas- Erzincan kara yolunda seyreden S.D. yönetimindeki 58 NH 386 plakalı kamyon, Çukurbelen köyü yakınlarında yolun karşısına geçerek devrildi.

Kazada araçta bulunan Ö.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve T.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan İtfaiye Sivas AFAD Ulaşım Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

 Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title