Sivas'ta Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sivas-Erzincan kara yolunda seyreden kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle kara yolunda geçici bir süre trafiğe kapanma yaşandı.
Sivas'ta kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas- Erzincan kara yolunda seyreden S.D. yönetimindeki 58 NH 386 plakalı kamyon, Çukurbelen köyü yakınlarında yolun karşısına geçerek devrildi.
Kazada araçta bulunan Ö.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve T.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.