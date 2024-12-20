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Sivas'ta Kamyon Dere Yatağına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kamyon Dere Yatağına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Gökmen Pınarbaşı'nın kullandığı kamyon, Zara-Suşehri kara yolunda dere yatağına devrildi. Olayda sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki 52 K 0427 plakalı kamyon, Zara-Suşehri kara yolu Geminbeli Geçidi mevkisinde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Pınarbaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pınarbaşı'nın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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