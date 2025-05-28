Sivas'ta Kadınların Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sivas'ta Kadınların Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kadın kursiyerlerin el emeği ürünlerini sergiledi. Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, kadınların meslek edinmelerinin önemine vurgu yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında kadın kursiyerlerce yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Müdürlüğü ek binasında düzenlenen serginin açılışını, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, eşi Zeynep Nur Bayram Eskimez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar yaptı.

Kaymakam Eskimez ve beraberindekiler sergideki ürünleri inceledi.

Kursların önemli olduğunu belirten Eskimez, "Kurslara katılan kadınlarımız, meslek edinerek maddi imkanlara da kavuşacaklar." dedi.

Eskimez, kadınların üretici olmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler de üretime katkı sunmak, kadınlarımızın el becerisi ve meslek edinmesine katkı sağlamak için kurslarımızı düzenliyoruz ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun da El Sanatları Teknoloji Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş, Giyim Üretim Teknoloji Öğretmeni Hatice Şahin Arslan ve kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Açılışa Belediye Başkan Vekili Rahmi Akbulut, ilçe protokolü, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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