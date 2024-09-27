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Sivas'ta Kadınlara Yönelik Giyim Üretim Kursu Açıldı

Sivas'ta Kadınlara Yönelik Giyim Üretim Kursu Açıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kadınlara yönelik çeşitli giyim kursları başlatıldı. Kurs sonunda başarılı olanlarına sertifika verilecek.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik giyim üretim teknolojileri kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla müdürlüğün ek binasında kadınlara yönelik erkek, kadın ve çocuk üst giysileri dikim kursu açtıklarını söyledi.

Kursa 14 kursiyerin katıldığını belirten Coşgun, "Kursumuzda eğitim, giyim üretim teknolojileri öğretmeni Hatice Şahin Arslan tarafından veriliyor. 13 Haziran 2025'de sona erecek kurs bitimi kursiyerler sınava tabi tutulacak, başarılı olanlara sertifika verilecek." dedi.

Hatice Şahin Arslan ise "Kursumuzda kursiyerlerimize erkek, kadın ve çocuklara yönelik sweat, etek, kadın bluzu, elbise, pantolon, tunik, gömlek ve çocuk giysileri kursu vermekteyiz. Kurs bitimi kursiyerlerimizin diktiği el emeği göz nuru ürünleri sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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