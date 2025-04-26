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Sivas'ta 'Kadının Türküsü' Konseri Büyüledi

Sivas'ta 'Kadının Türküsü' Konseri Büyüledi
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Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği kadınlar korosu 'Kadının Türküsü' adlı konser verdi. Konsere ilgi gösteren müzikseverler, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerine eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi.

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) kadınlar korosu "Kadının Türküsü" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği ses sanatçıları Özge Altıntaş, Sayinur Altun, Dilan Gönül ve Gaye Kayaalp Bilgiç sahne aldı.

Solamaz Kadıoğlu yönetimindeki koroda, kadın ses sanatçıları Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türküler seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren müzikseverler, türkülere eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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