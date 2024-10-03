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Sivas'ta Kadın Acil Destek Uygulaması Tanıtıldı

Sivas'ta Kadın Acil Destek Uygulaması Tanıtıldı
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Gemerek ilçesinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile birlikte 'Kadına el kalkmaz' konulu bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gemerek ilçesinde Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin, Gemerek ilçesi Sızır beldesinde vatandaşlara KADES ve "Kadına el kalkmaz" konulu bilgilendirme faaliyeti düzenlediği aktarıldı.

Farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarımıza büyük bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika Gemerek Güncel Kadın sivas Çocuk KADES

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