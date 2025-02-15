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Sivas'ta Kaçan İnek Havuzdan Kurtarıldı

Sivas'ta Kaçan İnek Havuzdan Kurtarıldı
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Sivas'ta sahibi tarafından kontrol edilemeyen bir inek, boş bir havuza düşerek mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle inek, halata bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.

Sivas'ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Danişment Gazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi'nde sahibinin elinden kaçan bir inek, bölgedeki Hamidiye Millet Bahçesi'ne girip yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş havuza düşerek mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halata bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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