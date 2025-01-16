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Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 50 Litre Kaçak Alkol ve Silahlar Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 50 Litre Kaçak Alkol ve Silahlar Ele Geçirildi
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Sivas'ta polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirdi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

İl merkezinde bulunan 2 ikamet ve eklentilerinde, 1 iş yerinde ve 2 araçta arama yapan ekipler, 50 litre kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 2 bin 300 tabanca fişeği ele geçirdi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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