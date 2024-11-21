Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 24 Bin 300 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 24 bin 300'ü dolu 58 bin 100 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 4 iş yeri ve 1 depoda arama yaptı.

Aramada 6 elektrikli sigara sarma makinası, 24 bin 300 dolu makaron, 33 bin 800 boş makaron, 1,3 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 39 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.