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Sivas'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi gözaltına alındı

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Sivas'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi gözaltına alındı

Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki iş yeri ve bir depoda gümrük kaçağı tütün ürünlerinin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1320 paket dolu makaron, 17 bin 400 bandrolsüz boş makaron ve 72,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Sivas Güncel Haberler

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