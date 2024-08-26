Sivas'ta Kaçak Ürün Operasyonu

Sivas'ta polisin düzenlediği operasyonda kaçak ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla kent merkezinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 14 sikke, 6 bin 800 doldurulmuş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, elektrikli sigara sarma makinesi, 6 kilogram bandrolsüz tütün, 174 kutu bandrolü boş makaron, 50 elektronik sigara likiti, 230 elektronik sigara, 28 kutu nargile tütünü, kurusıkı tabanca, şarjör ve kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.