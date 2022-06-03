Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sivas'ta bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ta bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan kara yolu polis uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Erzincan Sivas Güncel Haberler

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