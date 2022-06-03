Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas'ta bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan kara yolu polis uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel