Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 90 bin 200 makaron ve çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 30 bini dolu 90 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 30 bini dolu 90 bin 200 makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 15 kilogram kıyılmış tütün, 97 paket tütün ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel