Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara ve Dijital Saat Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Sivas'ta düzenlenen operasyonda kaçak elektronik sigara ve dijital saat ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 174 elektronik sigara, 198 elektronik sigara likiti ve 35 adet dijital saat ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.