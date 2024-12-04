Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 55 Cihaz Ele Geçirildi
Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda, 55 adet elektronik sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 55 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Elektronik sigara kaçakçılığına yönelik çalışmada il merkezinde 55 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.