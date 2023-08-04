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Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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Sivas'ta düzenlenen operasyonda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 28 elektronik sigara, 84 elektronik sigara likiti ve 952 yapıştırma likiti ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan bir şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 elektronik sigara, 84 elektronik sigara likiti ve 952 yapıştırma likiti ele geçirildi.

Olaya ilgili gözaltına alınan bir şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Sivas Güncel Haberler

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