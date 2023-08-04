Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde ve eklentisinde yapılan aramada 84 adet kaçak elektronik sigara likiti ile 28 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Sivas'ta bir eve ve eklentisini yapılan operasyonda 84 adet kaçak elektronik sigara likiti ile 28 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla bir ev ve eklentisine operasyon düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 28 adet elektronik sigara, 84 adet elektronik sigara likiti ve 952 adet yapıştırma likit stickeri ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS