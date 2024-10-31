Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 28 Telefon Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 28 Telefon Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta polis ekipleri, kaçak cep telefonu kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 28 cep telefonu ve çeşitli aparatları ele geçirdi. İki iş yerinde yapılan aramalarda, kaçakçılık yasalarına muhalefet eden iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 kaçak cep telefonu ve bazı aparatlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte cep telefonu kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Kaçak yollarla cep telefonu temin edildiği bilgisi alınan 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 28 kaçak cep telefonu, 3 kulaklık, 9 şarj kablosu ve 4 şarj adaptörü ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yaptı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi
Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

Evine yapılan baskından yeni detay! Polis yatağından bizzat uyandırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir? MasterChef eleme adayları kim? 31 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Mourinho'yu kim, nasıl sakatladı? Kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Kasım Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Kasım Zeytinburnu, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek 2025? Sine-i Millet nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.