Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 50 Litre Ele Geçirildi
Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından 50 litre kaçak alkol ve iki alkol yapım kiti ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta polis ekiplerince 50 litre kaçak alkol ve 2 alkol yapım kiti ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde sahte alkollü içki yapıldığı ihbarı üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
İş yerinde arama yapan ekipler, 50 litre kaçak alkol ve 2 alkol yapım kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel