Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü olayda ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek

Herkesi ilgilendiriyor! Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme

Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 50 Litre Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından 50 litre kaçak alkol ve iki alkol yapım kiti ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta polis ekiplerince 50 litre kaçak alkol ve 2 alkol yapım kiti ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde sahte alkollü içki yapıldığı ihbarı üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, 50 litre kaçak alkol ve 2 alkol yapım kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title