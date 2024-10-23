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Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 215,5 Litre Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 215,5 Litre Ele Geçirildi
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Sivas'ta düzenlenen operasyon sonucunda, 215,5 litre kaçak alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sivas'ta 215,5 litre kaçak alkol ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Sahte ve kaçak el yapımı alkol üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere ait iş yeri, 3 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada, 215,5 litre el yapımı kaçak alkol, 10 alkol yapım kiti, 500 alkol satışında kullanılan şişe ve 1 fıçı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, hakkında yasal işlem yapılan diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel sivas Hukuk Suç

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