Sivas'ta jandarmalar özel öğrencilerle pasta kesip, oyun oynadı - Haberler

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Sivas'ta jandarmalar özel öğrencilerle pasta kesip, oyun oynadı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta jandarmalar özel öğrencilerle pasta kesip, oyun oynadı

Sivas'ta jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri bir anaokulundaki özel öğrencilerle pasta kesti.

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri bir anaokulundaki özel öğrencilerle pasta kesti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, özel öğrencilerin eğitim gördüğü Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.

Çoğunluğu kadın personelden oluşan jandarma ekipleri, aralarında down sendromlu çocukların da bulunduğu öğrenciler için çeşitli sürprizler hazırladı.

Ziyarette öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan jandarma, pasta da kesti.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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