Niğde'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde'de jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özkök ve beraberindekiler, daha sonra Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti.

Şadırvan parkta devam eden programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar, jandarma ekiplerinin açtığı stantları gezdi.

Arama kurtarma köpeğinin gösterisi, beğeni topladı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, stantlarda sergilenen makine, alet ve malzemelerin yerli olduğunu belirterek, "Jandarma teşkilatımız, birçok görevi başarıyla ifa eden bir kurumumuzdur." dedi.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.