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Sivas'ta Jandarma Engelli Çocukları Misafir Etti

3 Aralık 2023 15:43 Son Güncelleme: 15:44 Abone Ol

Sivas'ta jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklar ve ailelerini misafir etti. Jandarma kıyafeti giyen Miray, askerleri selamlayarak, İl Jandarma Komutanlığı emrindeki görevli köpeklerle oynadı. Komutanlıkta başka engelli çocuklar ve ailelerini de misafir eden jandarma ekipleri, çocuklara çeşitli hediye verdi.