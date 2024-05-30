Sivas'ta Jandarma Ekipleri Pervaneli ve Döner Kanatlı Hava Aracıyla Devriye Görevi Gerçekleştirdi

Sivas'ta jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip ve "cayrokopter" ismi verilen hava aracı, jandarma ekiplerinin denetimlerinde kullanıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen pervaneli ve döner kanatlı hava aracı, havadaki gözlem gücüyle kara ekiplerine destek sağlayarak sorumluluk bölgesinde bulunan boru hatlarının havadan kontrolünü gerçekleştirdi.