Sivas'ta jandarma ekipleri köy çocuklarının 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekipleri, bir köydeki okulda düzenledikleri programla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Timi ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yıldızeli ilçesindeki Yukarıçakmak İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Ekipler, boyama kitabı, çocuk dergisi, balon ve bayrak dağıttıkları öğrencilerle oyun oynadı, jandarma bünyesinde görev yapan bir köpek gösteri sundu.