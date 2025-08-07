Sivas'ta İtfaiye Ekiplerinden Güvercin Kurtarma Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi'nde bir güvercin, klima ile duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, kuşu zarar vermeden kurtarıp susuzluğunu gidererek tekrar doğaya bıraktı.

Sivas'ta klima ile duvar arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sularbaşı Mahallesi Petek Apartmanı'nın 1. katında klima ile duvar arasına sıkışan güvercini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuşun sıkıştığı yere çıkarak zarar vermeden kurtardı.

Durumu iyi olan güvercinin susuzluğunu gideren ekipler yeniden doğal yaşamına bıraktı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.