Sivas'ta İtfaiye Ekiplerinden Güvercin Kurtarma Operasyonu
Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi'nde bir güvercin, klima ile duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, kuşu zarar vermeden kurtarıp susuzluğunu gidererek tekrar doğaya bıraktı.
Sivas'ta klima ile duvar arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sularbaşı Mahallesi Petek Apartmanı'nın 1. katında klima ile duvar arasına sıkışan güvercini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuşun sıkıştığı yere çıkarak zarar vermeden kurtardı.
Durumu iyi olan güvercinin susuzluğunu gideren ekipler yeniden doğal yaşamına bıraktı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel