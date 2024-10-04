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Sivas'ta İsrail'in Saldırılarına Protesto

Sivas'ta İsrail'in Saldırılarına Protesto
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Cuma namazı sonrası Hükümet Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Tokgöz, İsrail'i terörist olarak nitelendirirken, vicdan ve insanlık adına harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi.

Cuma namazının ardından Hükümet Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrağı ile "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Tokgöz, yıllardır emperyalist batının desteğiyle İsrail'in Filistin'de işgal ve soykırım yaptığını söyledi.

Tokgöz, İsrail'in okulları, hastaneleri, camileri bombalayan gözü dönmüş bir terörist olduğunu belirterek, "Yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırıyor. Bu süreçte de tüm savaş suçlarını işliyor. Bizler daha ilk günden itibaren hedefin sadece Filistin olmadığını söyledik. " dedi.

Tokgöz, şunları kaydetti:

"Vicdanın sesini duyun, çünkü Filistin bizim vicdanımız, onurumuz, insanlık davamızdır. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayrağını asacağız. Nehirden denize özgür Filistin hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inanların, mazlumların ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Buradan insani değerlere ve vicdanı olan herkese sesleniyorum, vicdanın sesini duyun ve harekete geçin, göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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