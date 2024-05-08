Sivas'ta İşletmeci Düğün Yapacak Çiftlere Destek İçin Salonunu İndirimli Kiralayacak

Sivas'ta bir işletmeci düğün yapacak çiftlere destek amacıyla salonunu yüzde 40 indirimli kiralayacak.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in evlenecek çiftlere özel sektörün de destek vermesi yönündeki çağrılarına Sivas'taki esnaf duyarsız kalmadı.

Balo ve davet salonu işletmecisi Ahmet Budaklı, SESOB Başkanı Hakan Demirgil'i ziyaret ederek, indirim protokolü imzaladı.

Demirgil, örnek davranışından dolayı Budaklı'ya teşekkür ederek, "Bu yıl dünya evine girecek gençlerimize destek olmak için firmalar da esnafımız da elini taşın altına koymalı, çiftlere özel kampanyalarla destek olmalı." ifadesini kullandı.

Budaklı'nın salonunda çiftlere yüzde 40 indirim uygulanacağını belirten Demirgil, şunları kaydetti:

"İşletmecimiz Ahmet Budaklı ile yapmış olduğumuz girişimler ve istişareler sonucunda çiftlerimize yüzde 40 salon ücretinde indirim yapacak. Bu indirim zor şartlarda düğün hazırlığı yapan çiftlerimize de önemli katkı sağlayacaktır. Aynı hassasiyeti diğer salonlarımız ve sektördeki esnafımızdan da bekliyoruz. Hassasiyetinden dolayı Budaklı'yı tebrik ediyorum."

Budaklı da salonlarında düğün yapacak çiftlere yüzde 40 indirim yapacaklarını aktararak, gençlerin her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.