Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada

Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada

Güncel Haberler

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir işçinin çatıdan düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşçi, çatıya sundurma yapmak için çıkmıştı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir işçinin çatıdan düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Divriği Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önüne sundurma yapmak için çatıya çıkan Abdullah Uçar, çatıdaki sacları monte ederken rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü.

Sitedeki çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uçar, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin çatıdan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Hakan Dede - Güncel

Divriği Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title