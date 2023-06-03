Sivas'ta İşçinin Çatıdan Düşüp Yaralandığı Anlar Kamerada

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir işçinin çatıdan düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşçi, çatıya sundurma yapmak için çıkmıştı.