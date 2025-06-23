Sivas'ta İş Makinesi Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Başıbüyük köyünde, şarampole devrilen iş makinesinin operatörü E.D. (59) kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Başıbüyük köyündeki bir taş ocağında E.D'nin (59) kullandığı kepçe şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
E.D'nin cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel