Sivas'ta iş insanı kendisinden iş isteyen kişi tarafından silahla yaralandı

Sivas'ta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iş insanı tedavi altına alındı.

Kardeşler Mahallesi'ndeki evine aracıyla giden iş insanı A.D'nin otomobilinin önünü kesen E.E. (28) iddiaya göre kendisine iş vermeyen A.D. ile tartışmaya başladı.

E.E. bu sırada üzerinde bulunan tabancayla A.D'yi ateş ederek bacağından ve kolundan yaraladı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.D, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

E.E. ile olay sırasında yanında bulunan amcasının oğlu Y.E. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.