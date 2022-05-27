Sivas'ta İran uyruklu 12 şüpheliye kaçak sigaradan 30 bin lira ceza - Haberler

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir otobüste 1495 paket kaçak sigara ele geçirildi, İran uyruklu 12 kişiye 30 bin lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, D-200 kara yolunda devriye gezen İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 1495 paket bandrolsüz sigara bulundu.

İran uyruklu 12 kişiye, "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 30 bin lira para cezası kesildi.