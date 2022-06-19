İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi. Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki hastane inşaatında çalışan Burhanettin K. (44), binanın 6. katında demirlerin paslanmaması için antipas boya yaparken dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ekipler, Burhanettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Serhat Zafer - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.