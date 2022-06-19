İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki hastane inşaatında çalışan Burhanettin K. (44), binanın 6. katında demirlerin paslanmaması için antipas boya yaparken dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Ekipler, Burhanettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel