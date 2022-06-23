Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi, ağır yaralandı.
Sivas'ta çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi, ağır yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki hastane inşaatında çalışan M.S. (42), 1. katta kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan M.S. 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel