Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı Sivas'ta çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi, ağır yaralandı. Sivas'ta çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi, ağır yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki hastane inşaatında çalışan M.S. (42), 1. katta kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan M.S. 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Serhat Zafer - Güncel Cumhuriyet Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.