Sivas'ta inşaat ve bahçeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı - Haberler

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Sivas'ta inşaat ve bahçeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta inşaat ve bahçeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yeri inşaatı ile bahçeden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yeri inşaatı ile bahçeden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güneykaya beldesinde bir kantar inşaatından hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, İ.A. (24) ve S.Y'nin (44), söz konusu inşaattan 6 bin lira değerinde 50 teleskop demir direği çalarak il merkezinde bir iş yerine sattığını tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin, Buğdayören köyündeki bir bahçeden de 5 bin lira değerinde pancar sökme aleti ile profil boru çaldıkları da belirlendi.

Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Yıldızeli, Güneykaya, Jandarma, Sivas, Güncel, Haberler

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