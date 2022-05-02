Sivas'ta inşaat halindeki binanın çatısı yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Altuntabak Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki ara sokaklar tedbiren trafiğe kapatıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yanan binanın inşaatının uzun zamandır tamamlanmadığı öğrenildi.