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Sivas'ta inşaat halindeki binanın çatısı yandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta inşaat halindeki binanın çatısı yandı

Sivas'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Altuntabak Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki ara sokaklar tedbiren trafiğe kapatıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yanan binanın inşaatının uzun zamandır tamamlanmadığı öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

İtfaiye, Yangın, İnşaat, Sivas, Güncel, Haberler

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