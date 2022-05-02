Sivas'ta inşaat halindeki binanın çatısı yandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Altuntabak Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevredeki ara sokaklar tedbiren trafiğe kapatıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yanan binanın inşaatının uzun zamandır tamamlanmadığı öğrenildi.
AA / Serhat Zafer - Güncel