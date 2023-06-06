Sivas'ta İmam Hatip Lisesi sular altında kaldı, öğrenciler zor anlar yaşadı

Sivas'ın Yıldızeli İlçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Yıldızeli İmam Hatip Lisesi sular altında kaldı. Okula girmekte zorlanan öğrencilerin zor anları amatör kameralara yansıdı. Tahliye çalışmalarının başladığı okul için eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Okul bahçesi sular altında kaldı... Öğrencilerin zor anları kamerada

SİVAS Sivas'ın Yıldızeli İlçesinde başlayan sağanak yağmur sonrası, Yıldızeli İmam Hatip Lisesi sular altında kaldı. Lise öğrencilerinin okula girmekte zorlandığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Dün Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğle saatlerinde etkisi artıran sağanak yağış sonrası ilçede bulunan İmam Hatip Lisesi'nin bahçesi ve bodrum katı sular altında kaldı. Bahçesi tamamen sular altında kalan okula girmek isteyen öğrenciler birbirlerini sırtlarında taşıdı. Yağışın durmasının ardından harekete geçen Yıldızeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vidanjör yardımıyla suyu tahliye etmek için kolları sıvadı. Tahliye çalışmalarının başladığı okul için eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Öte yandan yağış tarım arazilerine de zarar verdi. Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Zarar gören tarım arazileri için hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.