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Sivas'ta İlkokul Öğrencileri Turşu Yapmayı Öğrendi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde birinci sınıf öğrencileri, 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' projesi kapsamında turşu yapmayı öğrendi. Ulaş İlkokulu sınıf öğretmeni Züleyha Gülmez, öğrencilerle birlikte turşu kurarak sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde birinci sınıf öğrencileri "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında turşu yapmayı öğrendi.

Ulaş İlkokulu sınıf öğretmeni Züleyha Gülmez, 1-A sınıfı öğrencileriyle çeşitli yiyecekleri kullanarak sınıfta turşu kurdu.

Gülmez, sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğal turşunun sağlık açısından yararlı olduğunu belirten Gülmez, "Turşu, bağırsağın dostudur ve bu dostu hayatımıza dahil etmek istedik. Hem eğlenerek hem de yaparak ve yaşayarak öğrendik." dedi

Okul Müdürü Mehmet Aydın da öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istediklerini kaydetti.

Sınıfta turşu kurmanın öğrencilere değişik geldiğini aktaran Aydın, "Hem yaparken eğlendiklerini hem de kendi ürünlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını gördük. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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