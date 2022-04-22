Sivas'ta ilkokul öğrencileri ihtiyaç sahipleri için para biriktirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenleyen ilkokul öğrencileri, biriktirdikleri 1771 lirayı belediyenin Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Selim İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, okul müdürü Süleyman Öcalan ve sınıf öğretmenleriyle belediye bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için faaliyetlerine devam eden Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

Burada yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirilen öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 1771 lirayı dernek yöneticilerine teslim etti.

Toplanan yardımı teslim eden öğretmen ve öğrencilere bağış makbuzu verildi.

Okul müdürü Öcalan, kampanyayı sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "İkinci dönemden itibaren gönüllülük esasıyla düzenlediğimiz yardım kampanyasından ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanmasını istedi." ifadelerini kullandı.