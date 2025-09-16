Haberler

Sivas'ta İlköğretim Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Güncelleme:
Sivas'ta Vali Reşit Paşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası programında, Vali Yılmaz Şimşek, yeni eğitim yılına dair umutlarını ve eğitimdeki gelişmeleri paylaştı. Etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve müzik ile halk oyunu gösterisi sundu.

Sivas'ta İlköğretim Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Reşit Paşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, yeni eğitim yılının, her zaman yeni başlangıçların, hedeflerin ve umutların habercisi olduğunu belirtti.

Çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Şimşek "Bizler de ilimizde eğitimde kaliteyi yükseltmek ve çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, Sivas'ın eğitimde fiziki altyapı olarak ülkede en önde gelen iller arasına girdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerek devletimizin bütçesiyle gerekse hayırseverlerimizin katkılarıyla kazandırılan dersliklerle sınıf başına düşen öğrenci sayılarımız 30'lardan bugün ilköğretimde 16, ortaöğretimde 19 öğrenciye düşmüştür. İnşallah yapılan tüm bu yatırımlar sayesinde hedefimiz öğrencilerimizi daha modern ve donanımlı okullarımızda özgüvenli, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun bireyler olarak yetiştirmektir."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, il protokolü ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
