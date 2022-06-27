Sivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
Sivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 150 hacı adayı Sivas'tan dualarla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 150 hacı adayı Sivas'tan dualarla yolcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hacı adayları için Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşları kutsal topraklara uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Allah ibadetinizi kabul etsin. Hac ibadeti, gerek dinimizde gerekse kültürümüzde çok önemli bir ibadettir. İslam'ın şartlarından olan bu ibadet ile kutsal yerleri göreceksiniz. Orada ibadet etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayacaksınız. Orada dua ederken ülkemize, milletimize ve bizlere de dua etmeyi unutmayın. İnşallah sağ salim hac ibadetinizi yaparak ailelerinize kavuşursunuz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Kovid-19 salgınının hac ibadetini de etkilediğini belirterek, "Dünyanın normale dönmesiyle bu ibadeti yapmak isteyen hemşehrilerimizi kutsal topraklara uğurluyoruz. Rabbim sağlıklı şekilde gidip gelmeyi nasip eylesin. Bütün hacı adaylarımızdan dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan da kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik ederek, ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Yapılan duanın ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, otobüslerle gittikleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket etti.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title