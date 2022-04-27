Sivas'ta iletişim fakültesi öğrencileri spor muhabirliğini basın tribününde öğreniyor - Haberler

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Sivas'ta iletişim fakültesi öğrencileri spor muhabirliğini basın tribününde öğreniyor

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta iletişim fakültesi öğrencileri spor muhabirliğini basın tribününde öğreniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, spor muhabirliğiyle ilgili derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada uyguluyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, spor muhabirliğiyle ilgili derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada uyguluyor.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında fakülte öğrencileri Demir Grup Sivasspor'un sahasında oynadığı müsabakaları basın tribününden takip ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, "İletişim Fakültesi öğrencilerimiz, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçlarda basın tribününde alanında deneyimli isimlerle bir araya gelerek, spor muhabirliği konusunda tecrübe kazanıyor. Kentin Spot Toto Süper Lig'deki temsilcisini kendi sahasında izleme imkanı da bulan öğrenciler, derslerde gördükleri teorik bilgilerin sahada nasıl uygulandığını görme fırsatını da buluyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, öğrencilerin müsabakaları takip eden gazetecilerin hayat öykülerini de araştırdıklarını ve bu hikayelerin kendilerine yol gösterdiğini de aktardı.

Öğrencilerin saha uygulamalarıyla pratik yaptıklarını belirten Kılıç, meslek hayatına bu sayede zorlanmadan başlayacaklarını kaydetti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivasspor, Türkiye, Güncel, Haberler

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