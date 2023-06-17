Sivas'ta İlçe Müftüleri Toplantısı Yapıldı

Sivas'ta Zara İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda güncel konuların yanı sıra Yaz Kur'an Kursları Uygulama Talimatları, Ulusal Staj Programı, 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu ve kurban kesimi hakkında istişarelerde bulunuldu. İl Müftüsü Altunkaya, yeni atama kararları ile Zara İlçe Müftüsü iken Ordu İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Burhan Al'a ve Trabzon Çarşıbaşı İlçe Müftüsü olarak atanan Koyulhisar İlçe Müftüsü Yaşar Sanlav'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.