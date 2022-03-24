Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.U. (20) yönetimindeki 58 TC 544 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi girişinde E.K. (49) idaresindeki 58 YA 716 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile E.U'nun aracında bulunan H.U. (20) ve H.K. (22) yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serhat Zafer - Güncel