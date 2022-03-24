Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.U. (20) yönetimindeki 58 TC 544 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi girişinde E.K. (49) idaresindeki 58 YA 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile E.U'nun aracında bulunan H.U. (20) ve H.K. (22) yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Yıldızeli, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title