Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.Ç'nin (51) kullandığı 66 ND 666 plakalı otomobil, ilçe girişinde M.C.A. (34) idaresindeki 58 ADE 722 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile C.D. (51), Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel