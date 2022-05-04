Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Murat Şahin (31) yönetimindeki 58 NR 057 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu ambulans yolu kavşağında Muhittin Bostan (26) idaresindeki 27 B 2267 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Tekin Şahin (54), Gönül (53) ve Recep Bostan (48) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla, Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Haberler

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